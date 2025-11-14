Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 20,60 EUR.

Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 20,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 20,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.467 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 212,62 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 7,67 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

