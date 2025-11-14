Formycon Aktie News: Formycon am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 20,50 EUR.

Das Papier von Formycon befand sich um 15:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 20,50 EUR ab. Die Formycon-Aktie sank bis auf 20,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.010 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 214,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,02 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 7,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2026 veröffentlicht.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,764 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

