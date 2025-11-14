Formycon Aktie News: Formycon gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 20,45 EUR ab.

Die Formycon-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 20,45 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,45 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 595 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 19,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,764 EUR je Formycon-Aktie.

