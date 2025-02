Formycon Aktie News: Investoren fliehen am Montagmittag aus Formycon

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 31,2 Prozent auf 34,25 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 31,2 Prozent auf 34,25 EUR ab. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,55 EUR nach. Mit einem Wert von 38,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 392.671 Aktien.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 46,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.02.2025 Kursverluste bis auf 27,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,50 EUR je Formycon-Aktie aus.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Formycon-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.04.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2024 einen Verlust in Höhe von -0,371 EUR ausweisen wird.

