Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 23,00 EUR nach oben.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 23,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 23,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.041 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,00 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 19,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,154 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze