Formycon Aktie News: Anleger greifen bei Formycon am Freitagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 24,55 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 24,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 24,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,40 EUR. Bisher wurden heute 678 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 162,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

