Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 23,65 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 23,65 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,75 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.805 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,90 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie.

