Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 23,50 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 23,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 23,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.884 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 63,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 22,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR einfahren.

