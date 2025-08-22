Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 24,60 EUR zu. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,65 EUR. Bei 24,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.098 Formycon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,79 Prozent. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 22,03 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,05 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

