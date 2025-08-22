Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 24,20 EUR ab.
Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 24,20 EUR. Bei 24,20 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.759 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 62,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 26,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.
Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Formycon ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
