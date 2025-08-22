DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Aktienkurs im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag kaum verändert

25.08.25 09:24 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Mit einem Wert von 24,50 EUR bewegte sich die Formycon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
24,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,50 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 24,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,45 EUR aus. Bei 24,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.007 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,86 Prozent. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 21,71 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Formycon im Jahr 2028 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
