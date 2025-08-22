Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 23,90 EUR.
Um 11:46 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 23,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 23,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.095 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,46 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Formycon-Aktie.
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
