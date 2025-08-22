Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 23,85 EUR nach.
Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 23,85 EUR. In der Spitze büßte die Formycon-Aktie bis auf 23,50 EUR ein. Bei 24,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.164 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 170,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,58 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Formycon-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
