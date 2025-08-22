DAX24.162 -0,5%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
Profil
Kursentwicklung

Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

26.08.25 09:25 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Formycon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 24,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
24,55 EUR 0,15 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Formycon befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 24,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 24,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 62,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Formycon ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
