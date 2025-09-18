DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Aktienentwicklung

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Mittag nach

26.09.25 12:08 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 22,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 22,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.493 Formycon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 192,73 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
