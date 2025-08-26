Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,95 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,95 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 23,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 168,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2028 auf 1,05 EUR je Aktie.

