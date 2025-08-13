Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,15 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 24,40 EUR. Mit einem Wert von 23,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.152 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 166,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 25,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,05 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

