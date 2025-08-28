Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Freitagvormittag an Boden
Die Aktie von Formycon zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,75 EUR.
Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,75 EUR zu. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 200 Formycon-Aktien umgesetzt.
Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 61,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 29,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.
Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
