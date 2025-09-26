Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Formycon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 22,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 21,90 EUR. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 13.572 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

