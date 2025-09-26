DAX23.866 +0,5%ESt505.524 +0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.160 -0,3%Nas22.550 -0,2%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,04 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Kurs der Formycon

Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

30.09.25 16:10 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Formycon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 22,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 21,90 EUR. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 13.572 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,154 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

