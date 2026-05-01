DAX24.358 +1,5%Est505.843 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,34 -0,3%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.231 +1,4%Euro1,1691 ±0,0%Öl112,7 -1,2%Gold4.560 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- NVIDIA, Micron, Apple, FMC, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
JDC Group aus der Fintech-Branche: Darum wird es jetzt spannend! JDC Group aus der Fintech-Branche: Darum wird es jetzt spannend!
Goldpreis vs. Bitcoinkurs: Warum der Vergleich für das Depot jetzt entscheidend ist Goldpreis vs. Bitcoinkurs: Warum der Vergleich für das Depot jetzt entscheidend ist
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Forsa-Umfrage: 87 Prozent unzufrieden mit Regierung

05.05.26 12:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach ihrem Start herrscht bei den Menschen im Land eine weit verbreitete Unzufriedenheit. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv zeigten sich nur noch 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind. Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen - damals lag sie noch bei 38 Prozent.

Auch in zentralen Politikfeldern wird der Regierung eine schwache Performance bescheinigt. Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit Maßnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Etwas besser sieht es beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung aus - hier sind 32 Prozent zufrieden und 60 Prozent unzufrieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte am 30. April und 4. Mai insgesamt 1.002 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- 3 Prozentpunkte. Die Umfrage ist laut RTL/ntv repräsentativ./shy/DP/mis