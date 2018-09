Forscher - Bei Eskalation im Handelsstreit droht "schwere Rezession"

Berlin (Reuters) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen im Falle einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA mit einer schweren Rezession in Deutschland.

"Deutschland und Europa sind bisher zwar von dem von den USA ausgehenden Handelskonflikt weitgehend verschont geblieben", schreiben die Forscher in ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung, das der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. So seien die konjunkturellen Effekte der bisherigen Zölle gering. Aber: "Eine Eskalation des Handelskonflikts, die zu erheblichen Zollerhöhungen der USA auf breiter Front führt, dürfte in Deutschland und in Europa eine schwere Rezession auslösen." Vergeltungsmaßnahmen "dürften den Konjunktureinbruch in der EU abmildern und in den USA eine schwere Rezession auslösen".

US-Präsident Donald Trump beschwert sich regelmäßig darüber, dass die USA weit weniger Waren nach Deutschland und in die EU verkaufen als umgekehrt. Er hat vor einigen Monaten Strafzölle auf Aluminium und Stahl eingeführt. Auch Sonderabgaben auf Autos - dem größten deutschen Exportschlager - hat der Republikaner ins Spiel gebracht. Derzeit verhandeln EU und USA darüber, weshalb in dieser Frage eine Art Waffenstillstand herrscht.

Das Herbstgutachten soll an diesem Donnerstag in Berlin vorgestellt werden. Beteiligt sind daran das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle.