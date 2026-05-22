DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +3,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.217 +0,1%Euro1,1642 +0,3%Öl97,93 -6,1%Gold4.564 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Warum Borussia Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert BVB-Aktie: Warum Borussia Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert
Trump sieht Fortschritte im Iran-Konflikt - Teheran widerspricht Aussagen zu Hormus - Kritik wächst Trump sieht Fortschritte im Iran-Konflikt - Teheran widerspricht Aussagen zu Hormus - Kritik wächst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Forscher schlagen Alarm: Friedensmissionen in Gefahr

25.05.26 06:40 Uhr

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Internationale Friedensmissionen sind vor dem Hintergrund sinkender Truppenzahlen, Finanzierungsproblemen und geopolitischer Blockaden Friedensforschern zufolge in Gefahr. Laut einem Bericht des Stockholmer Sipri-Instituts fiel die Zahl der UN-Blauhelme und anderer Einsatzkräfte bei Friedensoperationen 2025 auf den niedrigsten Stand seit mindestens 25 Jahren. Ende Dezember betrug deren Zahl demnach 78.633. Das sind nach Sipri-Angaben 49 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren.

Insgesamt 58 internationale Friedensmissionen in 34 Ländern oder Gebieten gab es im vergangenen Jahr - drei weniger als 2024. "Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es zu einer dramatischen Schwächung der multilateralen Konfliktbewältigung und einer fast vollständigen Marginalisierung von Institutionen wie den Vereinten Nationen kommen", sagte Jaïr van der Lijn, Leiter des Sipri-Programms für Friedensoperationen, laut einer Mitteilung.

Blauhelme auf Sparkurs: Milliardenloch schrumpfte UN-Missionen

Die Gründe für den Rückgang laut dem Friedensforscher: ein "perfekter Sturm" aus finanziellen, politischen und geopolitischen Faktoren. Großen Einfluss hatte eine Finanzierungslücke von zwei Milliarden US-Dollar, die im Sommer 2025 bei den UN-Friedensmissionen klaffte. Wichtige Geldgeber hatten ihre Zusagen laut Sipri nicht rechtzeitig oder vollständig erfüllt. Die Vereinten Nationen mussten daraufhin kräftig beim Personal sparen.

Sipri-Forscher van der Lijn warnte vor den langfristigen Konsequenzen solcher Entwicklungen. "Die Folge dürften mehr Konflikte sein, und diese Konflikte werden wahrscheinlich noch schwerwiegendere Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben, da Staaten seit langem etablierte Normen aufgeben", sagte er laut Mitteilung./wbj/DP/zb