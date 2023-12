Forscher sehen dringenden Handlungsbedarf bei Lehrkräftegewinnung

BERLIN (dpa-AFX) - Expertinnen und Experten sehen dringenden Handlungsbedarf, um mehr Lehrkräfte in Deutschland zu gewinnen. Zwar hätten die Universitäten in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen zur Studieninformation und zur Sicherung des Studienerfolgs ergriffen, doch es bestünden weiterhin eine anhaltend geringe Nachfrage sowie hohe Schwundquoten insbesondere in den Mangelfächern, heißt es in der Zusammenfassung zu einem wissenschaftlichen Gutachten für die Kultusministerkonferenz (KMK), das am Freitag in Berlin vorgestellt wurde.

Die Expertinnen und Experten kritisieren, dass präzise Daten zu den Studienanfängerzahlen, aber auch zu den Studien- und Ausbildungsverläufen fehlen. Und auch fächerspezifische Prognosen würde nur punktuell vorliegen. Das sei auch wichtig für Unis, um gegen Studienabbrüche steuern zu können, sagte Olaf Köller, Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) und geschäftsführender Direktor des IPN - Leibniz -Institut für die Didaktik der Naturwissenschaften und Mathematik.

In dem Papier werden nun elf Maßnahmen empfohlen, wie beispielsweise eine bundesweite Werbekampagne zu Zugangswegen in das Lehramt./svv/DP/mis