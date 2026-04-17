DAX24.264 +0,5%Est505.949 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +2,1%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.841 +0,2%Euro1,1793 +0,1%Öl97,71 -0,5%Gold4.794 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Heidelberger Druckmaschinen 731400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
Börsen-Beben beim Streaming-König Netflix! Milliarden-Gewinn, Gründer-Aus und ein 10%iger Crash! Börsen-Beben beim Streaming-König Netflix! Milliarden-Gewinn, Gründer-Aus und ein 10%iger Crash!
Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Forscher sehen Wirtschaft in längster Krise seit Jahrzehnten

17.04.26 10:22 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Wirtschaftsforscher sehen die deutsche Wirtschaft in einer langwierigen Krise wie seit Jahrzehnten nicht mehr. "Seit Jahren schlafwandeln wir von einem Wirtschaftsschock in den nächsten, zwischenzeitliche Hoffnungsschimmer verschwinden", sagte Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) der Deutschen Presse-Agentur in Köln nach Vorlage einer Konjunkturumfrage unter 1000 Unternehmen. Darüber hatte zuvor die "Bild" berichtet.

Die Krise habe 2020 mit der Corona-Pandemie und deren massiven Folgen für die Unternehmen begonnen. Als die vorbei gewesen sei, seien die Konjunkturprognosen für das Jahr 2022 positiv gewesen, so Grömling weiter. Dann aber sei mit dem Ukraine-Krieg der nächste Schock samt hoher Energiepreise gekommen. Das wiederhole sich nun: Die positiven Prognosen für 2026 würden nun durch den Iran-Krieg zunichtegemacht.

Tiefe Sorgenfalten von Firmenmanagern

Die Konjunkturumfrage des IW unter rund 1000 Firmen aus den Bereichen Industrie, Dienstleister und Bau fällt ernüchternd aus. So berichteten 43 Prozent der Unternehmen, dass ihre Geschäfte schlechter laufen als vor einem Jahr. Nur 14 Prozent berichteten von besseren Geschäften. Der Pessimismus überwiegt - für den Rest des Jahres gehen deutlich mehr Firmen von schlechteren Geschäften als von besseren Geschäften aus. Die Umfrage wurde im März durchgeführt, also nach Beginn des Iran-Kriegs.

Zu denken gibt zudem, dass 40 Prozent der Firmen ihre Investitionen senken wollen. Außerdem ergab die Befragung, dass viele Firmen beim Personal den Rotstift ansetzen: In der Industrie planen der Umfrage zufolge 37 Prozent der befragten Unternehmen mit weniger Personal und nur 14 Prozent mit mehr. Bei Dienstleistern ist das Verhältnis mit 28 Prozent zu 22 Prozent weniger deutlich.

Letzte langwierige Krise führte zu tiefgreifenden Reformen

"Die Aneinanderreihung von massiven ökonomischen Schocks in den vergangenen Jahren ist einmalig", sagt Wirtschaftsexperte Grömling. Eine ähnlich lange Krise habe es zuletzt im Zeitraum 2000 bis 2005 gegeben, die mit dem Absturz von Aktienkursen (Dotcom-Blase) und der Verdopplung des Ölpreises auf etwa 30 Dollar pro Barrel begann - damals gewann Chinas Wirtschaft an Fahrt und brauchte viel mehr Öl als zuvor, wodurch die Preise an den Weltmärkten stiegen. 2001 waren die Terroranschläge vom 11. September ein weiterer Dämpfer für die Wirtschaft.

Die Schwäche der Konjunktur und die Zunahme der Arbeitslosigkeit habe die damalige SPD-geführte Bundesregierung durch Strukturreformen überwunden (Agenda 2010). "Heute wie damals brauchen wir eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, damit mehr Menschen in Lohn und Brot kommen", sagt Grömling.

Außerdem müssten Bürokratiekosten vermindert werden: Deutsche Unternehmen beschäftigten sehr viele Menschen, die nur für die Einhaltung aufwendiger staatlicher Vorgaben zuständig seien, zudem sei teure Anwaltsberatung nötig. Solche Ausgaben seien Ballast für die Produktivität einer Firma. "Der Bürokratieaufwand ist hoch, also sinkt der Gewinn und die Preise für die Kunden steigen - das ist schlecht für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit."/wdw/DP/nas