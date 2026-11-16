Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fester: Abnehmmittel für Kinder im Grundschulalter in Studie erfolgreich

Forschungsergebnisse

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Abnehmmittel bei Jugendlichen und bereits bei sechsjährigen Kindern wirksam sind.

Allerdings wuchsen jüngere Kinder, die diese Medikamente einnahmen, langsamer als jene, die sie nicht einnahmen, was Anlass zur Sorge geben könnte.

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In Studien, die diese Woche auf einer Fachkonferenz für Adipositasmedizin vorgestellt wurden, zeigte der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk, dass sein Medikament Wegovy Kindern im Grundschulalter mit Adipositas beim Abnehmen half, wenngleich sie im Durchschnitt langsamer wuchsen. Das Medikament Zepbound von Eli Lilly erwies sich bei der Gewichtsabnahme von Jugendlichen als wirksam. Beide Mittel trugen dazu bei, den Blutzuckerspiegel und bestimmte Cholesterinwerte zu senken

Bei den jüngsten Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren, die das Novo-Präparat Wegovy einnahmen, sank der Body-Mass-Index (BMI) um durchschnittlich 13,5 Prozent. Zum Vergleich: Bei denjenigen, die ausschließlich Diät- und Bewegungsprogramme absolvierten, stieg der BMI in diesem Zeitraum um etwa 3 Prozent.

"Eine Lebensstilberatung ist im Durchschnitt keine wirksame Behandlung für Fettleibigkeit" bei Kindern, sagte Aaron Kelly, Professor für Pädiatrie an der University of Minnesota und Mitautor der Novo-Studie. "Sie nimmt einem nicht die Hungersignale. Sie nimmt einem nicht das Verlangen nach Essen, aber die Medikamente schaffen das."

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Genetische Faktoren spielen bei Fettleibigkeit im Kindesalter häufig eine große Rolle, was die Behandlung erschweren kann. Fast jedes fünfte Kind in den USA lebt mit Fettleibigkeit, was einen potenziell großen Markt für diese Arzneimittel eröffnet. Die Wall Street geht davon aus, dass jüngere Patienten den Herstellern zusätzliche Umsätze in Höhe von Hunderten Millionen US-Dollar bescheren könnten. Es hängt alles davon ab, wie bereitwillig Ärzte und Eltern sind, sie einzusetzen, und mit welcher Wahrscheinlichkeit die Versicherer die Kosten übernehmen.

Die Novo Nordisk-Aktie legt in Copenhagen zeitweise um 2,48 Prozent auf 285,35 DKK zu. Derweil gewinnen die Papiere des US-amerikanischen Pharmariesen Eli Lilly an der NYSE 0,93 Prozent auf 1.456,86 US-Dollar.

DJG/DJN/kla/mpt

Von Alex Janin

DOW JONES