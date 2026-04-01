DAX24.239 -0,1%Est505.930 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 +6,3%Nas24.462 +0,8%Bitcoin66.870 +2,9%Euro1,1737 ±-0,0%Öl100,7 +1,6%Gold4.754 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX unentschlossen -- Wall Street im Plus -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Trumps kündigt verlängerte Waffenruhe an: Ölpreise ziehen dennoch an Trumps kündigt verlängerte Waffenruhe an: Ölpreise ziehen dennoch an
Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus Tesla-Aktie im Fokus: E-Autobauer rollt Model Y L als Sechssitzer für den asiatischen Markt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Forschungsministerin 'guten Mutes' bei Bafög-Reform

22.04.26 15:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat sich optimistisch gezeigt, dass die von der schwarz-roten Koalition geplante Bafög-Reform mit ersten Erhöhungen zum kommenden Wintersemester umgesetzt wird. "Wir sind jetzt noch mitten in den Verhandlungen zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem BMFTR und deswegen bin ich da ganz guten Mutes, dass wir am Ende auch zu einer Lösung kommen werden", sagte die CSU-Politikerin auf eine entsprechende Frage in der Regierungsbefragung im Bundestag.

"Wir haben es ja im Koalitionsvertrag verankert, dass uns das gemeinsam ein wichtiges Anliegen ist", sagte sie außerdem und wies zurück, dass es zwischen ihr und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) Streit über die Finanzierung der geplanten Reform gebe. "Lars Klingbeil und ich streiten nicht, wir diskutieren um die besten Lösungen", sagte Bär.

Wegen der Meinungsverschiedenheiten wurden zuletzt Befürchtungen laut, es könnte mit der Gesetzgebung knapp werden. Medienberichten zufolge geht es um die Frage, ob zusätzliches Geld vom SPD-geführten Bundesfinanzministerium kommt oder ob die Reform aus dem laufenden Etat des von der CSU geführten Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) finanziert wird.

Mehr Geld fürs Wohnen ab Herbst?

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD angekündigt, das Bafög "in einer großen Novelle" zu modernisieren. Im ersten Schritt soll demnach zum Wintersemester 2026/2027 die im Bafög enthaltene Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat angehoben werden.

Anschließend soll der sogenannte Bafög-Grundbedarf, der aktuell bei 475 Euro im Monat liegt, in zwei Schritten zum Wintersemester 2027/2028 und ein Jahr später dauerhaft an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden. Der eigentliche Bafög-Satz wird immer individuell nach Einkommen der Eltern und anderen Faktoren berechnet./jr/DP/jha