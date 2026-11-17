Forschungssparte im Fokus

Ein starkes Geschäft in seiner Forschungssparte treibt den Wissenschaftsverlag Springer Nature weiter an.

Für das Gesamtjahr poliert das Management um Chef Frank Vrancken Peeters deshalb seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf. Die Berliner rechnen nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen - von mindestens sechs Prozent, wie sie am Dienstag mitteilten. Erst im August hatte das SDAX-Unternehmen dieses Ziel auf rund sechs Prozent angehoben. In den ersten neun Monaten bis Ende September lag das organische Plus bei 6,3 Prozent. Erzielt wurde dabei ein Umsatz von 1,47 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr.

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Das bereinigte Betriebsergebnis stieg zugleich im Berichtszeitraum um knapp fünf Prozent auf 427,8 Millionen Euro, organisch lag das Plus bei fast acht Prozent. Die ebenfalls im Sommer angehobene Prognose für die operative Ergebnismarge behielt Springer Nature aktuell bei, sie soll sich organisch um mindestens 0,30 Prozentpunkte verbessern. Dabei wirkt sich den Angaben zufolge der inzwischen abgeschlossene Verkauf des Publikumsmediengeschäfts leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis aus.

JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit seien umsatzmäßig gewachsen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen.

Ausblick treibt Springer Nature nur kurz weiter an

Die Aktien von Springer Nature haben sich am Dienstag auf ihrem Weg nach oben eine Zeit lang gegen das schwache Marktumfeld gestemmt. Mit einem Anstieg via XETRA um bis zu 3,3 Prozent erreichten die Papiere des Wissenschaftsverlags über der 23-Euro-Marke das höchste Niveau seit mehr als einem Jahr, zollten dann aber dem guten Lauf Tribut.

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Anleger zogen im Laufe des Morgens die Handbremse, denn zuletzt war der Kurs mit 0,7 Prozent in die Verlustzone gerutscht. Binnen drei Monaten gehören die Aktien im SDAX, der am Dienstag um ein Prozent fiel, mit einem Anstieg um fast 16 Prozent zu den fünf besten Indexwerten. Oberhalb von 23,70 Euro wäre der Weg frei gewesen zum nächsten Zwischenhoch, das mit 24,65 Euro aus dem September 2025 stammt.

Ein starkes Geschäft in der Forschungssparte sorgte im Rahmen der vorgelegten Zahlen dafür, dass das Management um Chef Frank Vrancken Peeters für den diesjährigen Umsatz noch etwas optimistischer wird. Das Unternehmen rechnet nun aus eigener Kraft mit einem Umsatzwachstum von "mindestens sechs Prozent". Erst im August war dieses Ziel auf "rund sechs Prozent" angehoben worden.

Das operative Ergebnis (Ebit) habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, urteilte Daniel Kerven von JPMorgan. Er sieht in Künstlicher Intelligenz weiterhin einen positiven Faktor und betonte, die Aktie bleibe eine der günstigsten im Mediensektor. Der Experte ist aber weiterhin der Ansicht, dass es für eine deutlichere Neubewertung noch an höherem Streubesitz und verbesserter Börsen-Liquidität mangele.

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Das dritte Quartal unterstreicht die starke Dynamik im Forschungsbereich, lautet das Fazit des Citigroup-Fachmanns Ciaran Donnelly. Auch er hält die Bewertung der Aktie für immer noch moderat. Er schätzt, dass die neuen Erkenntnisse vom Dienstag zu steigenden Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 führen werden.

BERLIN/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)