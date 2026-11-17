Forschungssparte im Fokus

Ein starkes Geschäft in seiner Forschungssparte treibt den Wissenschaftsverlag Springer Nature weiter an.

Für das Gesamtjahr poliert das Management um Chef Frank Vrancken Peeters deshalb seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf. Die Berliner rechnen nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen - von mindestens sechs Prozent, wie sie am Dienstag mitteilten. Erst im August hatte das SDAX-Unternehmen dieses Ziel auf rund sechs Prozent angehoben. In den ersten neun Monaten bis Ende September lag das organische Plus bei 6,3 Prozent. Erzielt wurde dabei ein Umsatz von 1,47 Milliarden Euro, nach 1,43 Milliarden Euro im Vorjahr.

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Das bereinigte Betriebsergebnis stieg zugleich im Berichtszeitraum um knapp fünf Prozent auf 427,8 Millionen Euro, organisch lag das Plus bei fast acht Prozent. Die ebenfalls im Sommer angehobene Prognose für die operative Ergebnismarge behielt Springer Nature aktuell bei, sie soll sich organisch um mindestens 0,30 Prozentpunkte verbessern. Dabei wirkt sich den Angaben zufolge der inzwischen abgeschlossene Verkauf des Publikumsmediengeschäfts leicht positiv auf das bereinigte operative Ergebnis aus.

JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit seien umsatzmäßig gewachsen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen.

Die Springer Nature-Aktie gewinnt zeitweise 1,75 Prozent auf 23,20 Euro.

BERLIN / NEW YORK (dpa-AFX)