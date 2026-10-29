Fortec: Hoffnung ruht auf dem Defence-Geschäft

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Trotz eines operativen Verlusts im Geschäftsjahr 2025/2026 hält Fortec an der Dividende fest und stellt für das neue Jahr wieder schwarze Zahlen in Aussicht. Ob die dafür vorgesehenen Hebel tragen, ist allerdings noch offen.

Mit einem Konzernumsatz von 81,2 Mio. Euro hat Fortec im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 rund 1,9 Prozent mehr erlöst als im Vorjahr. Beim Ergebnis sieht es dagegen deutlich schlechter aus: Das EBIT drehte von 1,9 Mio. Euro auf -0,7 Mio. Euro, unter dem Strich steht ein Konzernverlust von 1,1 Mio. Euro oder -0,34 Euro je Aktie. Dass das Management dennoch von einem Ergebnis über Prognose spricht, ist formal korrekt. Allerdings bezieht sich das auf eine Planung, die erst im März angepasst worden war und bereits einen operativen Verlust vorsah. Die Messlatte lag also niedrig.

Auch ohne Sondereffekte bleibt wenig übrig

Ein Teil des Verlusts geht auf Einmalkosten zurück, vor allem für die Restrukturierung im Segment Datenvisualisierung. Bereinigt um diese Effekte bleibt ein operatives EBIT von 0,7 Mio. Euro. Das ist zwar besser als die angekündigte schwarze Null, liegt aber immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei mehr als 80 Mio. Euro Umsatz entspricht das einer Marge von weniger als 1 Prozent, für einen Anbieter von Spezialelektronik ist das klar zu wenig.

Stromversorgung schwächelt

Die beiden Segmente haben sich gegenläufig entwickelt. Die Datenvisualisierung steigerte ihre externen Erlöse von 44,1 auf 48,1 Mio. Euro, allerdings hat dazu die Übernahme in den Niederlanden beigetragen. Organisch dürfte das Wachstum also geringer ausfallen. Bei den Stromversorgungen gingen die Erlöse um rund 7 Prozent auf 33,1 Mio. Euro zurück. Positiv ist die Entwicklung im Verteidigungssektor und bei Lösungen für kritische Infrastruktur, wo Fortec mehrere Aufträge gewinnen konnte. Der Auftragsbestand wuchs auf 54,6 Mio. Euro nach 50,0 Mio. Euro, und nach dem Stichtag kamen weitere Bestellungen hinzu.

Dividende trotz Verlust

Für 2025/2026 soll die Hauptversammlung am 10. Februar 2027 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie beschließen. Verdient ist diese Ausschüttung nicht, sie kommt aus der Substanz. Diese ist allerdings vorhanden: Die Eigenkapitalquote ist zwar von 76,6 auf 67,8 Prozent gesunken, bleibt aber hoch. Das Signal an die Aktionäre ist eindeutig, die lange Dividendentradition soll nicht abreißen.

Die Prognose muss erst noch eingelöst werden

Für 2026/2027 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz zwischen 78,0 und 84,0 Mio. Euro und einem EBIT von 1,4 bis 2,1 Mio. Euro. Im Kern bedeutet das stagnierende Erlöse bei einer Rückkehr zum Ertragsniveau des Vorjahres. Gelingen soll das durch geringere Kosten, effizientere Abläufe und die Neuausrichtung zum Systemanbieter, der Datenvisualisierung und Stromversorgung kombiniert. Der Nachweis muss allerdings erst noch erbracht werden.

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Erstellung am 29.10.26 um 10:37 Uhr.

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