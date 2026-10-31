Fortior Technology (Shenzhen) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fortior Technology (Shenzhen) hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,04 Prozent auf 41,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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