Fortress Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,2 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 21,0 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Mit einem EPS von 0,01 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fortress Minerals mit 0,010 SGD je Aktie genauso viel verdiente.

Fortress Minerals hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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