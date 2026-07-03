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Fortress Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

04.07.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortress Minerals Limited Registered Shs
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Fortress Minerals hat am 01.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0,01 SGD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fortress Minerals mit 0,010 SGD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,2 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 21,0 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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