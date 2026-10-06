Fortress Minerals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

06.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Fortress Minerals 25,9 Millionen SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,2 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Fortress Minerals hat am 05.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fortress Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fortress Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung