Fortress Minerals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Fortress Minerals hat am 05.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat Fortress Minerals 25,9 Millionen SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,2 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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