Fortschritte bei US-Handelsgesprächen mit China geben Dax Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft steigen Anleger in den deutschen Aktienmarkt ein.

Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,9 Prozent auf 11.855 Punkte zu. Genährt wurden diese Spekulationen von Hinweisen auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Zwar fehlt es weiterhin an konkreten Details", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Der lang ersehnte Deal scheint jedoch näher als je zuvor." Der "Financial Times" zufolge haben sich die USA und China in den meisten strittigen Fragen geeinigt.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Shop Apotheke mit einem Kursplus von 6,7 Prozent. Die Internet-Apotheke steigerte ihren Quartalsumsatz um ein Drittel auf 174 Millionen Euro. Gefragt waren auch die Papiere von ProSiebenSat.1, die sich um 2,8 Prozent verteuerten. Der italienische Medienkonzern Mediaset des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi liebäugelt nach Aussagen seines Chefs Fedele Confalonieri mit einer Fusion auf europäischer Ebene. ProSieben gelte angesichts des geschrumpften Börsenwertes seit längerem als Übernahmekandidat, sagte ein Börsianer.