DAX 26.182 -0,3%ESt50 6.417 -0,1%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,22 -1,0%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.811 +0,3%Euro 1,1593 -0,2%Öl 91,7 +1,3%Gold 4.391 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fortschritte

EU lässt Brustkrebsmedikament von Astrazeneca und Daiichi Sankyo zu - Aktien im Blick

EU lässt Brustkrebsmedikament von Astrazeneca und Daiichi Sankyo zu - Aktien im Blick

AstraZeneca und Daiichi Sankyo erhalten EU-Zulassung für Enhertu in Kombination mit Roches Perjeta zur Behandlung von fortgeschrittenem HER2-positivem Brustkrebs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
138.25 EUR -3.35 EUR -2.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DAIICHI SANKYO CO LTDShs
15.24 EUR 0.03 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Hutchison China MediTech Ltd Registered Shs
1.96 EUR -0.01 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben von der Europäischen Union die Zulassung für eine Medikamentenkombination zur Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Brustkrebs erhalten, die ihr Medikament Enhertu als Erstlinientherapie vorsieht.

Werbung

Die beiden Pharmaunternehmen erklärten, die EU sei mit ihrer Zulassung für Enhertu in Kombination mit Perjeta von Roche einer positiven Stellungnahme des zuständigen Ausschusses der Europäischen Arzneimittel-Agentur gefolgt. Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen einer klinischen Studie in der Spätphase. Sie zeigte, dass die Kombination der Medikamente das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zur Standardtherapie verringerte.

Dies ist das erste neue Behandlungsregime in der EU für eine Form von metastasiertem Brustkrebs, bekannt als HER2-positiv, seit mehr als einem Jahrzehnt und die zweite neue Indikation für Enhertu in der EU innerhalb von zwei Monaten, so die Unternehmen.

AstraZeneca teilte zudem mit, dass eine Spätphasenstudie in China, in der das Medikament Tagrisso in Kombination mit Orpathys (gemeinsam entwickelt mit Hutchmed) untersucht wurde, bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zu Tagrisso allein gezeigt habe.

Werbung

Die AstraZeneca-Aktie notiert an der London Stock Exchange stellenweise 1,42 Prozent tiefer bei 118,00 GBP. In Tokio legte die Daiichi Sankyo-Aktie am Dienstag letztlich um marginale 0,09 Prozent auf 2,851 japanische Yen zu.

DJG/DJN/rio/mgo

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images

Aktuelle AstraZeneca Aktie News

Werbung

AstraZeneca Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.