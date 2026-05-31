Fortschritte

Verbund will den Bau des bayerischen Energiespeichers Riedl an der Grenze zu Österreich trotz laufender Klageverfahren umsetzen.

Wie der österreichische Versorger mitteilte, hat die Tochter Donaukraftwerk Jochenstein die Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses beantragt, was die Umsetzung parallel zu den laufenden Klageverfahren ermögliche und mehrjährige Verzögerungen verhindere.

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"Der Energiespeicher Riedl ist ein Schlüsselprojekt für die Energietransformation in Bayern und Österreich", sagte Verbund-CEO Michael Strugl. "Der Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt die Stellungnahmen der verschiedenen Fachbehörden und enthält umfangreiche Schutzmaßnahmen für Mensch und Natur. Nach unserer festen Überzeugung wird dieser der gerichtlichen Überprüfung standhalten."

Gegen den Planfeststellungsbeschluss sind derzeit drei Klagen beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof anhängig, die grundsätzlich aufschiebende Wirkung haben. Ohne den Antrag auf sofortige Vollziehung würde das Projekt um mehrere Jahre verzögert, so Verbund. "Was wir gewinnen, ist Zeit - drei bis fünf entscheidende Jahre, die wir angesichts des rasanten Ausbaus der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne dringend brauchen", sagte CEO Strugl.

Der Energiespeicher Riedl ist ein Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von mehr als 300 Megawatt. Bei einem Stromüberangebot aus Windkraft und Photovoltaik werde Wasser aus dem Stauraum des Donaukraftwerks Jochenstein in ein rund 330 Meter höher gelegenes Oberbecken gepumpt und dort zwischengespeichert, so Verbund.

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Im Wiener Handel zeigt sich die Verbund-Aktie zeitweise mit einem Plus von 1,21 Prozent auf 58,40 Euro.

DJG/mgo/cln

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