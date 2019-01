Europas Börsen verlieren Schwung - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Rally geht den europäischen Börsen die Puste aus.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Montagvormittag jeweils knapp im Minus bei 10.763 und 3039 Punkten, nachdem die beiden Marktbarometer am Freitag jeweils etwa drei Prozent zugelegt hatten.

Größere Kursverluste verhinderten die neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Dass beide Nationen direkt einen Schmusekurs einschlagen, wäre womöglich zuviel verlangt. Dennoch sollte der ein oder andere Fortschritt erzielt werden, um die Erwartungshaltung am Markt zu erfüllen." US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende zuversichtlich über die Chancen für eine Einigung im Zollstreit geäußert. Vor diesem Hintergrund griffen Anleger vor allem bei den Werten zu, die in den vergangenen Wochen unter die Räder gekommen waren. Mit Gewinnen von bis zu 1,6 Prozent bildeten der Zahlungsabwickler Wirecard, die Chipfirma Infineon und Volkswagen das Spitzentrio im Dax.

Zur positiven Grundstimmung trugen außerdem die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell bei. "Er betonte, dass die Zinspolitik der Fed flexibel bliebe und sie den Kurs jederzeit ändern könne", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Zuvor gab es Sorgen, dass eine zu schnelle Straffung der Geldpolitik der Konjunktur schaden könnte."

EURO UND ROHÖL IM AUFWIND - BUNDESANLEIHEN AUCH GEFRAGT

Spekulationen auf eine Pause bei den US-Zinserhöhungen setzte den Dollar erneut unter Druck. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1443 Dollar. Der schwindende Konjunkturpessimismus lockte Anleger auch in den Rohstoffmarkt zurück. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 58,23 Dollar je Barrel (159 Liter).

Am Anleihemarkt spiegelte sich aber eine gewisse Portion Skepsis wider. Genährt wurde sie vom überraschend starken Rückgang der Auftragseingänge in der deutschen Industrie. "Die Märkte versuchen herauszufinden, ob dies der Auftakt einer Rezession ist", sagte Anlagestratege Christian Lenk von der DZ Bank. Die anhaltend hohe Nachfrage nach den als sicher geltenden Bundesanleihen hielt die Rendite mit 0,198 Prozent in Reichweite ihres Zwei-Jahres-Tiefs aus der Vorwoche. Der Preis für die "Antikrisen-Währung" Gold stieg um 0,5 Prozent auf 1291,33 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

VEREINE DER TÜRKISCHEN SÜPER LIG SUPER GEFRAGT

Bei den Aktienwerten sorgten die Kursgewinne von bis zu zwölf Prozent bei den türkischen Fußballclubs Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas und Trabzonspor für Furore. Dem TV-Sender TRT Spor zufolge diskutieren die Chefs des Fußballverbandes und des Bankenverbandes eine Umschuldung. Allein die vier Großvereine der türkischen Süper Lig sitzen auf einem Schuldenberg von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro.