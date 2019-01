Anleger sehen Silberstreif - Handelsgespräche nähren Zuversicht

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits zwischen den USA und China decken sich Anleger erneut mit europäischen Aktien ein.

"Sie sehen nach einem verkorksten Start in das Handelsjahr einen Silberstreif an einem sonst düsteren Börsenhimmel", konstatierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Dax und EuroStoxx50 legten am Mittwoch jeweils gut ein Prozent auf 10.940 beziehungsweise 3088 Punkte zu.

Der chinesischen Regierung zufolge wurde die am Montag begonnene Handelsgesprächsrunde in Peking inzwischen abgeschlossen. Ergebnisse sollten noch präsentiert werden. US-Agrar-Staatssekretär Ted McKinney sagte, die Beratungen seien gut verlaufen. Die zunächst auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen waren verlängert worden. Börsianer hatten dies als Zeichen gewertet, dass beide Seiten an einer Lösung interessiert seien.

Vor diesem Hintergrund waren an den Börsen von allem Unternehmen mit einem großen China-Geschäft gefragt. Hierzu gehörten Luxusgüter-Hersteller wie Burberry, Kering, LVMH und Moncler. Ihre Aktien gewannen bis zu vier Prozent. Auch im Ölpreis spiegelte sich der zunehmende Optimismus der Anleger wider. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 59,27 Dollar je Barrel (159 Liter).

STROMPREIS-EXPLOSION

Unterdessen warteten Anleger gespannt auf das Protokoll der jüngsten Beratungen der US-Notenbank (Fed). "Dieses dürfte bestätigen, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinsschritte drosseln und sich aufgrund der erhöhten Zahl von Risiken vorsichtiger zeigen wird", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Den Aktienmärkten könnte dies zusätzlichen Rückenwind verleihen. Der US-Währung stand dagegen unter Verkaufsdruck. Der Euro verteuerte sich im Gegenzug um 0,2 Prozent auf 1,1465 Dollar.

Unabhängig davon sorgte der 55-prozentige Anstieg des deutschen Strompreises für Furore. Der außerbörslich gehandelte Kontrakt zur Lieferung am darauffolgenden Tag verteuerte sich auf bis zu 66 Euro je Megawattstunde. Sein französisches Pendant stieg zeitweise um 18 Prozent auf 69,05 Euro. Auslöser der Rally war unter anderem, dass aktuell in Deutschland aufgrund der Witterungsverhältnisse weniger Windenergie produziert wird. Gleichzeitig steigt die Nachfrage.

Am deutschen Aktienmarkt zählten die Papiere von Daimler zu den Favoriten. Sie verteuerten sich um 3,6 Prozent. Der Autobauer hatte den achten Jahres-Absatzrekord in Folge bekanntgegeben.

In London steuerten die Titel von Taylow Wimpey mit einem Kursplus von etwa sechs Prozent auf den größten Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren zu. Die drittgrößte britische Baufirma rechnet dank voller Auftragsbücher für 2019 mit soliden Umsätzen. Mögliche Beeinträchtigungen des Geschäfts durch den nahenden Brexit werde man aufmerksam beobachten. Im Windschatten von Taylor Wimpey gewannen die Konkurrenten Barratt, Berkeley und Persimmon bis zu 4,8 Prozent.