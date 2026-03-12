DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.493 +2,1%Euro1,1460 -0,5%Öl101,6 -0,2%Gold5.084 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Zalando ZAL111 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fortsetzung

Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt

13.03.26 08:36 Uhr
NASDAQ-Titel Netflix-Aktie im Blick: 'KPop Demon Hunters' bekommt Fortsetzung | finanzen.net

Fans des Animations-Musicals "KPop Demon Hunters" dürfen sich freuen: Der nach Angaben des Streaminganbieters beliebteste Film aller Zeiten auf Netflix erhält eine Fortsetzung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
81,27 EUR -0,14 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Regie führen erneut Maggie Kang und Chris Appelhans, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Nachfolger werde demnach das erste Projekt einer exklusiven mehrjährigen Zusammenarbeit.

Wer­bung

"Als koreanische Filmemacherin erfüllt es mich mit großem Stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte", erklärte Regisseurin Kang laut Netflix. "Diese Figuren sind für uns wie Familie, ihre Welt ist zu unserer zweiten Heimat geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben", fügte Appelhans hinzu.

KPop Demon Hunters ist für zwei Oscars nominiert

Der Film erschien im Juni 2025 - und wurde laut Netflix inzwischen über 500 Millionen Mal angesehen, was ihn laut dem Streaminganbieter zum beliebtesten Film aller Zeiten macht. Der Film handelt von einer Girlgroup namens Huntr/x, deren Sängerinnen auch böse Dämonen jagen. Ihre Widersacher sind eine Boyband, die Saja Boys, bei denen es sich um verkleidete Dämonen handelt.

Aber der Film stürmte nicht nur die Netflix-Charts: Der Song "Golden" aus dem Film eroberte in Deutschland und den USA die Chartspitzen. Das Stück wurde als erster K-Pop-Song überhaupt mit einem Grammy ausgezeichnet und könnte dieses Wochenende einen Oscar gewinnen. Der Film ist auch in der Kategorie "Bester Animationsfilm" nominiert.

/fdu/DP/stk

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
23.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen