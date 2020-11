Fortum-Chef hält an gemeinsamer Konzernstrategie mit Uniper fest

Berlin (Dow Jones)--Der Chef des finnischen Energieversorgers Fortum, Markus Raumaro, hat seine Pläne mit Blick auf die geplante Strategie mit dem Tochterunternehmen Uniper konkretisiert. "Die Fortum-Gruppe braucht natürlich eine Strategie", sagte er anlässlich der Vorstellung der Quartalszahlen. "Gleichzeitig ist uns klar, dass Uniper andere Aktionäre hat als Fortum."

Es gehe nun darum, beide Strategien zu verbinden. Ziel sei, "etwas Leistungsfähiges zu schaffen, wobei die Fortum-Gruppe den Weg vorwärts kennt und Uniper darin nahtlos eingefügt werden kann", so Raumaro. "Der springende Punkt ist, dass wir eine gute Strategie haben, und diese muss aus einer Governance-Sicht solide und konform sein."

Hintergrund waren Unstimmigkeiten zwischen Fortum und seiner Düsseldorfer Tochter: Im August - kurz nachdem die Finnen ihren Anteil an Uniper auf 75,01 Prozent erhöht hatten - kündigte Raumaro noch eine "gemeinsame Strategie" für beide Konzerne bis Jahresende an. Dagegen sprach Uniper-Chef Andreas Schierenbeck in der vergangenen Woche von zwei Strategien und einem geplanten "Alignment". Ein Fortum-Sprecher erklärte gegenüber Dow Jones News, beides sei nicht ungewöhnlich, da es in jedem Konzern Segmente mit eigenen Strategien gebe. Fortum will seine weiteren Pläne mit Uniper in zwei Wochen am 3. Dezember beim "Capital Markets Day" vorstellen.

November 17, 2020 05:51 ET (10:51 GMT)