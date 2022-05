Fortum verbucht Wertminderung von 2,1 Mrd Euro wegen Russland-Geschäft

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der finnische Energieversorger Fortum wird im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Russland im ersten Quartal Wertminderungen vor Steuern in Höhe von rund 2,1 Milliarden Euro vornehmen. Der Mutterkonzern des deutschen Energieversorgers Uniper hatte Anfang März angekündigt, alle neuen Investitionsprojekte in Russland zu stoppen und das Geschäft mit thermischer Energieerzeugung in dem Land weiter zu reduzieren.

Die Wertminderungen umfassen laut Mitteilung rund 300 Millionen Euro für Anlagevermögen und Goodwill der russischen Einheit von Fortum und rund 600 Millionen Euro für Anlagevermögen der russischen Tochter Unipro von Uniper.

Darüber hinaus würden Wertminderungen in Höhe von 200 Millionen Euro im Zusammenhang mit Fortums Beteiligung an dem russischen Wasserkraft- und Wärmekraftunternehmen TGC-1 und an Joint Ventures im Bereich der erneuerbaren Energien vorgenommen, so der Konzern. Wertberichtigt wird zudem eine Darlehensforderung von rund 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit der Finanzierung der Gas-Pipeline Nord Stream 2, an der Uniper beteiligt ist.

Der Wert des Nettovermögens in Russland nach den Wertberichtigungen beträgt laut Mitteilung 3,3 Milliarden Euro. Die vorgenommenen Wertminderungen haben keine Auswirkungen auf den Cashflow, das vergleichbare Betriebsergebnis oder den vergleichbaren Nettowinn des Konzerns, so Fortum.

Die Geschäftszahlen für das erste Quartal wird Fortum am 12. Mai veröffentlichen.

