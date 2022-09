Fortune Brands Home & Security wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die amerikanische Fortune Brands Home & Security Inc. (ISIN: US34964C1062, NYSE: FBHS) wird am 14. Dezember 2022 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 28 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record day ist der 25. November 2022. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,12 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 56,48 US-Dollar bei 1,98 Prozent (Stand: 28. September 2022). Im Dezember 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (26 US-Cents) eine Anhebung der Dividende um 7,7 Prozent. Es war die neunte jährliche Erhöhung der Dividende in Folge.

Fortune Brands Home & Security wurde am 4. Oktober 2011 von der damaligen Muttergesellschaft Fortune Brands, Inc. abgespalten und notiert seitdem an der Börse. Die Aktie ist im S&P-500-Index gelistet. Im Jahr 2013 wurde die erste vierteljährliche Dividende ausbezahlt (0,10 US-Dollar).

Die Firma mit Sitz in Deerfield, Illinois, beschäftigt rund 28.000 Mitarbeiter und ist in den Sektoren Sanitär- und Küchenarmaturen, Schrankmöbel, Türen und Sicherheitssysteme tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,11 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,94 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 27. Juli berichtet wurde. Der Gewinn betrug 192 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 217,2 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 47,17 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. September 2022).

Redaktion MyDividends.de