Forty Pillars Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Forty Pillars Mining präsentierte in der am 25.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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