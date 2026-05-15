Forward Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Forward Industries lud am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Forward Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 315,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Forward Industries einen Umsatz von 3,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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