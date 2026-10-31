Foshan Haitian Flavouring and Food Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

Foshan Haitian Flavouring and Food Company äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,24 HKD gegenüber 0,260 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,45 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 6,99 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net