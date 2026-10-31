Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Foshan Haitian Flavouring and Food Company lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Foshan Haitian Flavouring and Food Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,41 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 6,40 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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