Foshan Haitian Flavouring and Food Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foshan Haitian Flavouring and Food Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 950,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 893,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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