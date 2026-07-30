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Foundry-Ausbau

Intel-Aktie springt an: Synopsys und Keysight rüsten Foundry-Werkzeugkasten auf

Intel-Aktie springt an: Synopsys und Keysight rüsten Foundry-Werkzeugkasten auf

Zwei Schwergewichte aus Chipdesign und Messtechnik rüsten offenbar ihre Werkzeuge für Intels neueste Fertigungsprozesse auf, und das wirft eine Frage für die Foundry-Ambitionen auf.

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  • Synopsys und Keysight zertifizieren Tools für Intels 14A- und 18A-P-Prozesse
  • Zertifizierung soll das Design-Risiko für KI-Kunden spürbar senken
  • Intel muss die Tool-Zusage nun in echte Aufträge gegen TSMC ummünzen
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Intel baut sein Werkzeugkasten für externe Foundry-Kunden aus. Wie aus den Unternehmensmitteilungen hervorgeht haben die Chipdesign-Spezialisten Synopsys und Keysight Technologies ihre Entwicklungs- und Simulationswerkzeuge offiziell für Intels fortschrittliche 14A- und 18A-P-Fertigungsprozesse zertifiziert.

Zwei Namen mit Gewicht in der Chipbranche

Synopsys zählt zu den größten Namen im Bereich elektronisches Schaltungsdesign, Keysight Technologies ist auf Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Messtechnik spezialisiert. Wie Simply Wall St berichtet, standardisieren führende Chipdesigner ihre Arbeitsabläufe häufig genau auf diese beiden Anbieter. Die frische Zertifizierung erweitert damit das Ökosystem an geprüften Werkzeugen rund um Intel Foundry und richtet sich gezielt an Kunden aus dem Bereich künstliche Intelligenz und High Performance Computing.

Was die Zertifizierung für Kunden ändert

Für Kunden verspricht das handfeste Vorteile. Laut Simply Wall St sollen die zertifizierten Werkzeuge das Design-Risiko senken und die Zeit bis zur Marktreife komplexer Chips auf Intels Prozesstechnologien verkürzen. Wer bereits mit den Design-Flows von Synopsys und Keysight arbeitet, kann seine bestehenden Abläufe weiternutzen, ohne sie für einen Wechsel zu Intel grundlegend umzubauen. Das senkt die Einstiegshürde gerade für Kunden, die bislang vor allem mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder Samsung zusammenarbeiten.

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Intel-Aktie im KI-Sog der Foundry-Ambitionen

Die Ökosystem-Erweiterung ist Teil einer größeren Erzählung: Intel will seine Foundry-Sparte als ernsthafte Adresse für KI- und HPC-Chips positionieren, ein Feld, in dem branchenweit hohe Investitionssummen fließen. Mehr qualifizierte Werkzeuge und Partner sollen Intel für Kunden relevanter machen, die fortschrittliche Packaging-Lösungen und modernste Fertigungsknoten für KI-zentrierte Designs benötigen.

Zertifizierte Tools sind noch keine Aufträge

Zertifizierte Tools allein garantieren aber noch keine Aufträge. "Intel trage weiterhin ein Foundry-Ausführungsrisiko", ordnet Simply Wall St ein, denn Werkzeugreife sichert weder hohe Ausbeuten noch termingerechte Lieferungen bei komplexen KI- und HPC-Chips zu. Auch der Wettbewerb bleibt scharf: Neben Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Samsung entwickeln Kunden wie NVIDIA und AMD (Advanced Micro Devices) zudem eigene Chips, was Intel zusätzlich unter Druck setzt, Leistung, Kosten und Zeitpläne bei 14A und 18A P tatsächlich zu liefern.

Entscheidend wird, ob Kunden reale KI- und HPC-Tape-outs auf Intels 14A- und 18A-P-Prozesse verlegen und ob Intel künftig konkrete Fortschritte bei den Erlösen aus dem externen Foundry-Geschäft ausweist. Jeder Chipdesigner, der einen Auftrag von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder Samsung zu Intel verlagert, wäre ein handfester Beleg dafür, wie viel kommerzielle Substanz hinter dem Ökosystem-Ausbau tatsächlich steckt.

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Die Intel-Aktie klettert am Freitag vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 5,12 Prozent nach oben auf 95,80 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets