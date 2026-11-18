FOXO Technologies A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -870,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 97,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net