FP Partner legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FP Partner hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat FP Partner im vergangenen Quartal 7,83 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FP Partner 7,92 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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