FP Partner legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat FP Partner im vergangenen Quartal 7,83 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FP Partner 7,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FP Partner hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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