DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.753 +0,0%Euro 1,1617 +0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

FPÖ-Chef sieht Weidel bereits als künftige Kanzlerin

WIEN (dpa-AFX) - Der Chef der rechten österreichischen Partei FPÖ, Herbert Kickl, hat den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt als Zeichen eines politischen Umbruchs in Deutschland bezeichnet. "Mit dem heutigen Tag weht wieder der starke Wind der Freiheit von 1989 durch Deutschland", sagte Kickl und zog einen Vergleich zum Mauerfall. Die Wähler in Sachsen-Anhalt hätten die "undemokratische Brandmauer" gegen die AfD eingerissen, so Kickl.

Werbung

Die "patriotische Wende" in Deutschland nehme immer mehr an Fahrt auf und werde "letztlich mit einer Bundeskanzlerin Alice Weidel ihren endgültigen Durchbruch erzielen", sagte der Oppositionspolitiker Kickl über die AfD-Chefin.

FPÖ in fünf Bundesländer-Regierungen vertreten

Die FPÖ gewann 2024 die Parlamentswahl, doch Konservative, Sozialdemokraten und Liberale bildeten eine Regierung ohne die Rechten. Die FPÖ ist jedoch in fünf von neun Landesregierungen vertreten. In der Steiermark stellt sie den Landeshauptmann (Ministerpräsident)./al/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.